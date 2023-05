Zgjedhjet lokale, ja sa forca policie do të jenë në terren…

Për të pasur një proces zgjedhor të lirë dhe pa probleme, Policia e Shtetit do të angazhojë 5500 efektiva për garantimin e sigurisë. Gjatë 3 muajve të fundit rreth 7 mijë punonjës kanë marrë trajnimin e duhur për zgjedhjet lokale të 14 majit në bashkëpunim me OSBE dhe KQZ. Pjesa më e madhe e tyre do të angazhohen për transportimin dhe ruajtjen e materialeve zgjedhore. Ndërhyrja e tyre brenda ambienteve të qendrave të votimit bëhet për raste emergjente ose përndryshe vetëm me kërkesë nga kryetari i qendrës së votimit.

Prej disa ditësh, Policia e Shtetit ka marrë në mbrojtje KZAZ-të në të gjithë vendin, aty ku do të kryhet procesi i numërimit të votave. Aty tashmë kanë mbërritur materialet e nevojshme, si kamerat, objektet e numërimit, etj, për të cilat nuk është raportuar asnjë problematikë gjatë transportimit të tyre.

Angazhimi i policisë përfshin edhe periudhën e fushatës elektorale, të nisur që në 14 prill, në ruajtjen e rendit dhe sigurisë gjatë tubimeve dhe aktiviteteve të tjera të partive politike.