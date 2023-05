Presidenti Duda në krah të Begajt: Duhet të rrisim shkëmbimet tregtare

“Polonia mbështet Shqipërinë për anëtarësimin në BE”. Kështu deklaroi presidenti i Polonisë, Andrzej Duda. Në një konferencë të përbashkët me homologun e tij, Bajram Begaj tha se vendi i tij është përkrahëse e dyerve të hapura të BE-së.

Mes të tjerash Duda tha se në Tiranë do të mbahet forumi ekonomik polako-shqiptar, ndërsa shtoi se investitorë polake do paraqesin ofertat e tyre në Shqipëri.

“Polonia mbështet Shqipërinë për anëtarësimin në BE. Polonia është përkrahëse e dyerve të hapura të BE. Shteti ynë ka bërë sakrifica për anëtarësimin e sa në BE. Në Tiranë do të mbahet forumi ekonomik polako-shqiptar, ku investitorë polake do të paraqesin ofertat e tyre në Shqipëri. Shkëmbimet tona tregtare janë vetëm 200 milionë euro. Ndaj duhet të rrisim shkëmbimet tregtare mes vendeve. I kuptojmë shumë mirë sakrificat e shqiptarëve për të realizuar këto reforma. Shpresoj që efekti i këtyre takimeve do të jenë kontratat e reja, forcim i mëtejshëm i lidhjeve ekonomike. Bashkëpunimi është rritur në mënyrë të madhe.”, tha presidenti polak.