Presidenti i Polonisë vizitë dy-ditore në Shqipëri, pritet në një ceremoni zyrtare nga Begaj

Presidenti i Polonisë, Andrzej Duda ka mbërritur sot në një vizitë zyrtare në Shqipëri. Ishte kreu i shtetit shqiptar, Bajram Begaj ai që priti homologun e tij, ndërsa në nder të tij është organizuar një ceremoni zyrtare.

Kjo është vizita e parë zyrtare pas 20 vitesh e një Presidenti polak në Shqipëri.

Pas ceremonisë Presidentët do të zhvillojnë një takim dhe më pas do të kryesojnë delegacionet e të dy vendeve në një takim të zgjeruar, ndërsa në mbarim të takimit, ata do të zhvillojnë një konferencë për media