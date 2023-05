Vijon procesi i numërimit edhe në Shkodër, ku nga 247 kuti në total, deri më tani janë numëruar 93 prej tyre.

Sipas rezultateve paraprake nga KQZ, kandidati i PS, Benet Beci ka marrë deri më tani 12418 vota, ose 60.1 %.

Sakaq kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Bardh Spahia ka marrë 8231 vota ose 39.9 %. Benet Beci ka thelluar diferencën me Bardh Spahinë, me rreth 4200 vota plus.