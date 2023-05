Këtë të dielë, pritet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura te pasuara nga reshje shiu dhe stuhi me rrebeshe lokale.

Temperaturat minimale do të luhaten 9-16 gradë, temperaturat maksimale parashikohen me rënie 18 -19°C në veri, 22 -24°C në zonën e ulet dhe zonat pranë bregdetit.

Ishujt Britanik, Europa-jugperëndimore dhe Mesdheu moti do të jetë me vranësira dhe reshje shiu. Skandinavia dhe Evropa verilindore moti do të jetë me diell.