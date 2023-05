Organizohet Kongresi Ndërkombëtar i Paqes në Tiranë, me mbështetje të Gjyshit Botëror të Bektashinjve

Këshilli Botëror i Paqes me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (UPC), me Kryetar dhe Themelues Sheik Kasem Bader dhe Misioni Diplomatik ‘Paqe Dhe Prosperitet’ (DMPP), me Guvernator Dr. Shefki Hysa, organizuan Kongresin Ndërkombëtar të Paqes në Tiranë, me mbështetjen e Gjyshit Botëror të Bektashinjve, Hirësisë së Tij Haxhi Dede Dr. Edmond Brahimaj dhe të gjitha feve në vendin tonë.

Kongresi është një mbledhje e partnerëve ndërkombëtarë, organizatave dhe personaliteteve të tjera të shquara te fushave te ndryshme për të diskutuar rëndësinë e paqes, shmangien e luftës, edukimin mbi mënyrat e të jetuarit në një botë paqësore, duke përfshirë pjesëmarrjen dhe pikëpamjet e liderëve rinorë, rolin dhe fuqinë e madhe që ata kanë për të ndikuar në këto ndryshime duke filluar nga sot dhe në te ardhmen për Paqen Botërore.

Kongresi përcolli mesazhe paqeje dhe harmonie për mbarë qytetërimin botëror nga Shqipëria, vendi i humanistes së Shenjtë Nënë Terezës.