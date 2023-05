Sot Celibashi certifikon fitoren e thellë të Erion Veliajt dhe Emiriana Sakos

Sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pritet që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, të miratojë tabelat përmbledhëse zgjedhore për Tiranën dhe Durrësin. Mbledhja publike pritet të nisë rreth orës 12:30.

Bashkinë e Tiranës kandidati i PS-së, Erion Veliaj mori një fitore të thellë, i cili mundi me një diferencë mbi 58 mijë vota Belind Këlliçin. Veliaj mori 54.69% (158.688 vota). Kandidati i koalicionit “BF”, Belind Këlliçi e ndjek në vendin e dytë me 34.58%(100351), me mbi 58 mijë vota diferencë.

Në bashkinë e Durrësit fituese është shpallur Emiriana Sako e Partisë Socialiste e cila kishte përballë Igli Carën e koalicionit Bashkë Fitojmë. Sako ka siguruar fitore të thellë me 9721 vota diferencë.

Dje Komisioni Qendror Zgjedhor miratoi rezultatet e zgjedhjeve të 14 majit në 8 bashki dhe Këshilla Bashkiakë. Fillimisht u miratua rezultati final i Bashkisë së Shkodër, ku triumfoi Benet Beci i PS përballë Bardh Spahisë së “Bashkë Fitojmë”. Ndërsa gjatë pasdites u miratuan rezultatet paraprake në Bashkinë Lushnjë, ku fituese u shpall Eriselda Sefa. Në Kamëz, Rakip Suli. Në Fier Armando Subashi, në Berat Ervin Demo, në Elbasan Gledian Llatja, në Vlorë Ermal Dredha dhe në Korçë Sotiraq Filo.