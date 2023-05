Defender Europë 2023, Rama: Po shkruhet një faqe e re e historisë sonë

Për herë të dytë Shqipëria pret sot stërvitjen më të madhe ushtarake në Europë “Defender Europë 2023”. 24 mijë trupa nga SHBA e NATO ‘zbarkojnë’ në Shqipëri.

Në fjalën e tij kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria nuk ka qenë kurrë më lart në nivelin e respektit ndërkombëtar.

“Pavarësisht gjuhës së flasim apo gjuhës që përfaqësojmë jemi të lidhur me vlera e parime që janë të kërcënuara po njësoj për secilin prej nesh. Ndaj të gjithë bashkë jemi të imponuar nga historia jonë që të funksionojmë në unitet të plotë. Shqipëria bëhet hap pas hapi një pikë referimi. Shpresojmë shumë që edhe me portin që do të ketë nj komponent për të bërë të njëjtë gjë si aeroporti.

Ne mund të themi se një faqe e re e historisë tonë po shkruhet dhe mund të themi se jemi kontributorë në këtë aleancë të madhe. Një falënderim për të gjithë ju që jeni angazhuar në këtë stërvitje dhe një respekt të veçantë për aleatët tanë”, ka thënë ndër të tjera kryeministri Edi Rama.