Moti gjatë ditës së sotme do të jetë me kthjellime dhe shtim të vranësirave të pasuara nga reshje shiu dhe rrebeshe lokale në mesdite dhe pasdite.

Temperaturat minimale do të luhaten 9-16 gradë, temperaturat maksimale parashikohen 20 -23 °C në veri, 23 -26°C në zonën e ulët dhe zonat pranë bregdetit.

Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 8 m/sek dhe dallgëzim të forcës 3- 4 ballë në det të hapur.