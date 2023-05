Postimi i plote:

Këtë verë fëmijëve dhe të rinjve të Lezhës do iu shtohet një hapësirë e re multifunksionale me 3 fusha sportive, tenis, basketboll dhe volejboll, me shatërvane, kënd lojërash e sipërfaqe të gjelbër pjesë e projektit “Dua të Luaj” i shtrirë në disa qytete të vendit