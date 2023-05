Katari jep 11 milionë euro për “Bulevardin e Ri”, Veliaj: Projekt që i jep formë Tiranës së 100 viteve të ardhshme

Qeveria e Katarit i ka miratuar një grant 11 milionë euro Bashkisë së Tiranës për realizimin e sheshit fundor në Bulevardin e Ri. Lajmin e mirë e dha kryebashkiaku Erion Veliaj, gjatë takimit me ambasadorin e Katarit në Tiranë, Ali bin Hamad Al-Marri.

“Sot kemi marrë një super lajm të mirë nga nga Katari, për të cilin i shpreh mirënjohjen time Emirit të Katarit, Shkëlqesisë së tij Al Thani, por edhe mikut tonë, ambasadorit Al Marri. Qeveria e Katarit na ka akorduar një grant prej 11 milionë eurosh për sheshin përfundimtar te “Bulevardi i Ri”, një shesh që do të jetë një bashkëpunim mes Bashkisë së Tiranës dhe Qeverisë së Katarit, i projektuar nga studio Grimshaë, që mbyll në mënyrë solemne “Bulevardin e Ri”, aty ku ndahemi me Kamzën. Jam vërtet shumë Mirënjohës sepse është një projekt që ka nevojë për atë që quhet ‘qershia mbi tortë’, për një mbyllje ceremoniale”, u shpreh Veliaj.

Ai tha se ky financim vjen në vazhdën e disa projekteve të tjera nga shteti mik i Katarit, qoftë pas tërmetit, qoftë për rindërtimin e disa shkollave dhe kopshteve në Tiranë. “E filluam me shkollën “Jeronim de Rada”, pastaj vazhduam me shkollën “Lasgush Poradeci”, shkollën e Katarit në Kombinat, vijuam me shkollat në Pezë, me kopshtin e Katarit në mes të Tiranës, në Bllok, dhe më vjen vërtet mirë që sot marrim këtë lajm të jashtëzakonshëm, që për sheshin e Katarit, që kemi kaq kohë që punojmë dhe kemi kaq kohë që përpiqemi, më në fund kemi një përgjigje pozitive,” deklaroi Veliaj.

Kryebashkiaku shprehu bindjen se me këtë shesh të ri, në një zonë po ashtu të re si Bulevardi i Ri, merr formë Tirana e shekullit të ardhshëm.

Sheshi i ri do ndërtohet në pjesën fundore të Bulevardit të Ri, përgjatë Lumit të Tiranës, dhe do të ketë disa hapësira pedonale për qytetarët. Po ashtu, do të krijohen parqe në të dyja anët e lumit, si dhe hapësira të tjera çlodhëse e argëtuese për fëmijët dhe të rriturit.