Presidenti Begaj fton homologen nga Hungaria në Shqipëri, ja kur pritet të mbahet vizita…

Shqipërinë do ta vizitojë Presidentja e Hungarisë, Katalin Novák kjo me festë nga kreu i shtetit, Bajram Begaj. Vizita pritet të zhvillohet në datat 1 dhe 2 qershor 2023.

Në qendër të bisedimeve do të jenë zhvillimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike midis dy vendeve, bashkëpunimi me Hungarinë në funksion të procesit të integrimit të Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe zhvillimet e reja gjeopolitike të ndikuara nga agresioni ushtarak rus në Ukrainë.

Novák do të pritet në Institucionin e Presidentit të Republikës, me nderimet e rastit, më 1 qershor 2023, ora 10:00, për të vijuar më pas me një takim kokë më kokë midis dy presidentëve, një takim të zgjeruar midis dy delegacioneve zyrtare, si dhe një konferencë të përbashkët për shtyp.