Rama: Çdo derë e Kadastrës do të mbyllet shumë shpejt, shërbimet do kalojnë online

Kryeministri Edi Rama edhe njëherë tjetër, thotë se Kadastra është turpi i qeverisë së tij, dhe për pasojë ka paralajmëruar ndryshime drastike. Nga Fieri, në kuadër të ”Turit të Mirënjohjes”, Rama tha se shumë shpejt do të mbyllet çdo derë e Kadastrës dhe të gjitha shërbimet do të merren online, pa pasur nevojë për të kontaktuar me punonjës të institucionit. Një mënyrë e tillë, për kreun e qeverisë, do të shmangte korrupsionin dhe shkeljet e ligjit.

“Do e bëjmë shumë shpejt, do mbyllim dyert e Kadastrave, duhet të mjaftojë që aplikimi të bëhet online dhe ta marrin po online shërbimin që kërkojnë brenda afatit, pa pasur nevojë për të takuar njeri dhe pa qenë në dorën e një regjistruesi, brenda qershorit do bëjmë dhe prezantimin dhe do veprojmë shumë shpejt, për t’ua hequr njerëzve këtë barrë”, tha Rama.

Këtë ndryshim kreu i qeverisë e nisi duke ndryshuar drejtuesit. Në mars të këtij viti, Rama shkarkoi Artan Lamen dhe vendosi në krye të Kadastrës Dallëndyshe Bicin.