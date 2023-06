Asociacioni, çelësi i rregullimit të raporteve me SHBA. Analistët: Duhet vullnet nga qeveria Kurti

Ascociacioni është çelësi i rikuperimit të raporteve mes Kosovës dhe SHBA. Analistët në Kosovë, thonë se krijimi i Bashkësisë së Komunave me shunicë serbe është një detyrim për shtetin kosovar. Rregullimi i raporteve, bëhet me Kurtin në qeveri. SHBA ka kërkuar nga Kosova çtensionimin e situatës në veri, largimin e policisë nga 4 komunat veriore dhe krijimin e Asociacionit, për të cilin është rënë dakord në Bruksel me marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015.