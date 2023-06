Partia Socialiste e Shqipërisë do të festojë nesër 32 vjetorin e krijimit të saj.

Kryetarët e Asambleve të PS të 61 bashkive, deputetët, kryetarët e bashkive që fituan me 14 maj, delegatët e Kongresit, kryetarët e PS të të gjitha Njësive Administrative në vend si dhe njerëz me kontribute janë ftuar në Pallatin e Kongreseve.

Përvjetori do të kulmojë në orën 18.30 me fjalën e kryetarit të PSSH Edi Rama. Pastaj do të vijojë me aktivitete të tjera.