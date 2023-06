Matura shtetërore, rreth 30 mijë nxënës testohen sot në matematikë

Këtë të martë është provimi i tretë i Maturës Shtetërore 2023, ku mbi 30 mijë maturantë do t’i nënshtrohen testit të matematikës.

Provimi do të nisë në orën 10:00 dhe do të zgjasë 2 orë e 30 minuta. Sipas rregullores së re, provimet do të zhvillohen në korridoret e shkollave apo në palestra dhe i gjithë testimi do të monitorohet me kamera.

Mjediset e provimeve duhet të jenë të mjaftueshme për të paktën 150 nxënës që duhet të vendosen në largësi jo më pak se 1.2 metra.

Në provim janë të përfshira të gjithë nivelet e vështirësisë dhe për herë të parë këtë vit do të ketë një test të veçantë për nxënësit me aftësi ndryshe. Një tjetër risi e maturës do të jetë heqja e fletëpërgjigjeve të provimeve.

Po ashtu, ndryshe nga vite me parë, kësaj radhe nëse maturanti do të ketë kontestim për notën mund të bëjë ankim dhe të bëhet rivlerësim i testit.

Pas provimit të matematikës, maturantët do t’i nënshtrohen provimit të lëndës më zgjedhje më 19 qershor.