Nesër mbledhja e radhës mes Shqipërisë dhe Kosovës, ja 14 marrëveshjet që do të firmosen …

Qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës ditën e mërkurë, më 14 Qershor, do të mbajnë mbledhjen e radhës. Ky do të jetë takimi i parë dy kryeministrave, Albin Kurti dhe Edi Rama, pas propozimit të draftit për Asociacionin e komunave me shumicë serbe nga ky i fundit.

Sipas agjendës, takimet do të nisin në ora 11:00, kur edhe pritet të mbërrijë delegacioni i Qeverisë së Shqipërisë në vend. Ndërkohë, hapja e sesionit plenar të mbledhjes së dy Qeverive Kosovë – Shqipëri do të bëhet në ora 11:30 në Bibliotekën e qytetit, në Gjakovë.

Në orën 12:40 do të bëhet fotoja e përbashkët e dy qeverive, ndërsa në 12:45 në Teatrin e qytetit “Hadi Shehu” do të bëhet nënshkrimi i marrëveshjeve ndërqeveritare.

Koferenca e përbashëkt për mediat e Edi Ramës dhe Albin Kurtit është programuar për tu mbajtur në orën 12:15, po në këtë teatër.

Në kuadër të agjendës përfshihen edhe homazhe te Lapidari i Dëshmorëve të Gjakovës, në orën 13:45

Në ora 14:00 dreka zyrtare, tek restaurant “Hani i Haraçisë”, ndërsa në ora 16:00, takimi me kryetarët e komunave të zonave kufitare.

DRAFTET

1-Memorandum mirëkuptimi për parandalimin e ekstremizimit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit

2-Deklaratë e përbashkët për forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë

3-Marrëveshje për bashkëpunimin në lehtësimin e procedurave në pikat e inspektimit kufitar për

produktet me origjinë jo shtazore

4-Marrëveshje bashkëpunimi në fushën fitosanitare

5 Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor (ndarja e bursave)

6-MOU “Për realizimin e Olimpiadës së Përbashkët në lëndën e Gjuhës Shqipe, për Klasat e 9-a, në

arsimin parauniversitar””

7-Marrëveshje për shkëmbimin e përvojave lidhur me pjesëmarrjen në vlerësimet ndërkombëtare të

nxënësve dhe zhvillimin profesional të mësuesve

8-Marrëveshje për njohjen e së drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

9-Protokoll shtesë i marrëveshjes së bashkëpunimit lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore

10-Memorandum bashkëpunimi në fushën e inspektimeve

11-Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e teatrit

12-Memorandum Mirëkuptimi midis MSHMS dhe MINT

13-Marrëveshje Teknike në lidhje me “Bashkëpunimin në Fushën e Mjekësisë Ushtarake”

14-Memorandum Bashkëpunimi në lidhje me “Lehtësimin e Procedurave të tranzitit të kalimit të

mallrave ushtarake për qëllime dhe nevoja të Republikës së Kosovës dhe Republikës së

Shqipërisë”.