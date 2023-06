Parashikimi i motit, e premte, priten vranësira mesatare dhe reshje shiu

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura në të gjithë territorin, por përgjatë ditës nuk do të mungojnë edhe intervalet e herëpashershme dhe afatshkurtra me diell.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe hera-herës në periudha afatshkurtra deri mesatar.

Reshjet me intensitet deri mesatar do të jenë kryesisht në formën e shtrëngatave. Në mënyrë të izoluar dhe periudha afatshkurtra reshjet të rrëmbyeshme në formën e rrebesheve shoqëruar me shkarkesa të forta elektrike dhe breshër.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-8 m/sek, ndërsa përgjatë bregdetit fiton shpejtësi 8-14m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2 ballë.