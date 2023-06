Reagon Serbia për policët e rrëmbyer: Lirimi i tyre nuk vendoset nga ambasadat

Drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petkoviç ka reaguar në lidhje me deklaratat e ndërkombëtarëve ku kanë bërë thirrje për lirimin e tre policëve të arrestuar nga forcat “Kobra” të Beogradit.

Petkoviç tha se do të jenë serbët e veriut të Kosovës ato që do të vendosin se si do të veprohet në ditët në vijim.

“Jemi të shokuar me kërkesat e SHBA-së dhe Britanisë, të cilat kërkojnë nga Serbia për lirimin e policëve të arrestuar dhe askush nuk e përmend faktin se është e nevojshme lirimi i serbëve të pafajshëm. E shihni se çfarë hipokrizie. Nuk vendosim ne se kur do të lirohen policët, ne jemi shtet ligjor, këtë e vendos prokuroria dhe gjykata. Kjo nuk vendoset as nga ambasadat”, tha ai.