Ambasadorja Yuri Kim mban fjalimin e lamtumirës: Jam e lumtur që e njoha Shqipërinë!

Ambasadorja Yuri Kim ka mbajtur fjalimin e largimit nga vendi ynë, si kryediplomate e SHBA-ve në Shqipëri.

“SHBA do të vijojë të jetë me Shqipërinë. Ndërsa unë përfundoj këtë mision, jam e lumtur që e njoha Shqipërinë. Aktivitetet amerikane shqiptare janë trefishuar gjatë viteve të fundit. Lidhjet e biznesit vijojnë ende të rriten. Ka ende vend për përparim, por po ndodh përparim. Mund t’ju kujtohet që në tetor të 2020 shkruam memorandumin e bashkëpunimit. Në vitin 2022 nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit për të mbrojtur infrastrukturën e telekomunikacionit. Investimet amerikane arritën në 235 milionë dollarë në vitin 2022, më shumë se dyfishi para pandemisë. Tregtia është rritur në 2022, eksportet rreth 3 herë më të larta se më parë. Jam besimplotë se investimet do të vijojnë të rriten ndërsa Shqipëria çrrënjos korrupsionin nga gjykatat e Shqipërisë. Reforma në drejtësi është çrrënjosja e korrupsionit, Shqipëria do të jetë një aleat më i fortë“, është shprehur ndër të tjera, Yuri Kim.