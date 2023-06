🫀Zgjerimi i stafit me mjekë të rinj👨‍⚕️👩🏻‍⚕️ dhe investimet në aparatura bashkëkohore në Kabinetin e Hemodinamikës në Spitalin Rajonal #Shkodër, kanë mundësuar jo vetëm procedurat e planifikuara të koronarografisë, por për herë të parë, ka nisur t’i jepet zgjidhje edhe infarkteve akute të miokardit, ku deri tani janë kryer plotësisht me sukses 21 rastet e para, të cilat më parë dërgoheshin në Tiranë.

🤝🥼🫀Dr. Gledis Zaimi është mjeku i ri kardiolog që i është bashkuar Njësisë së Hemodinamikës në Spitalin e Shkodrës, ku i gjithë stafi ka mundësuar jo vetëm rritje të numrit të procedurave, por edhe zgjerim të gamës së interventeve kardiake me metoda të avancuara.

👏🏼 Urime mjekëve kardiologë Dr.Enkelejd Lohja, Dr. Edi Smajlaj, Dr. Gledis Zaimi dhe infermierëve Ermal Dibra, Afrim Bashi.