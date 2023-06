Rama në krah të Borrell: Zgjedhje urgjente në veri, gati të punoj me BE për të mos lejuar dëmtimin e rajonit

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një konferencë për mediat me përfaqësuesin për politikën e jashtme, Josep Borrell, pas takimit me të në Bruksel. I gjithë fokusi i bisedës ishte te tensionet në veri të Kosovës. Nga ana e tij Borrell falënderoi kryeministrin Edi Rama për ndihmën për qetësimin e tensioneve Kosovë-Serbi.

“Duhet shtensionim i situatës dhe zgjedhje urgjente në veri. Shqipëria vijon të jetë 100% të formës së saj në linjë me aleatët e BE-së. Po punojmë për të ndihmuar Ballkanin në luftën kundër korrupsionit”, -u shpreh Borrell.

Rama tha se BE duhet të ketë më shumë vëmendje nga Ballkani Perëndimor. “BE duhet të ketë më shumë vëmendje nga Ballkani Perëndimor dhe sidomos për situatën në veri të Kosovës e cila duhet të marrë një zgjidhje dhe përpjekjet duhet të bëhen nga të dyja palët. Shqipëria do të vazhdojë se bashku dhe me ndihëm e partnerëve të BE-së”, -Rama.