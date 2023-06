Deputeti Agron Çela uron besimtaret per festen e Kurban Bajramit

Ne kete dite te vecante per te gjithe besimtaret mysliman nuk ka munguar edhe urimi i deputetit te Shkodres, Agron Çela.

Festa e Kurban Bajramit me jep kenaqesine te uroj te gjithë besimtaret mysliman te Qarkut te Shkodres dhe mbare Shqipërisë, për gëzime dhe begati ne familjet e tyre!

Mesazhi i kësaj feste na ben te gjithëve te reflektojmë për ta dashur me shume njeri tjetrin, për ta forcuar respektin e ndërsjelle dhe besimin tek Zoti!

Shkodra është shembulli me domethënës i mirëkuptimit ndërfetar dhe i marrëdhënieve vëllazërore, qe kane ardhur e vine gjithnjë duke u forcuar! Festat fetare, siç është edhe Kurban Bajrami, u kane shërbyer dhe u shërbejnë vlerave te harmonisë, qytetarisë, dashamirësisë, bashkimit te vazhdueshëm dhe ecjes përpara me besimin tek i madhi Zoti! Duke theksuar ketë mesazh, përcjelli urimet e përzemërta për besimtaret mysliman dhe gjithë qytetaret shqiptare e ata ne emigracion, pavarësisht përkatësive te ndryshme fetare, për sa me shume gëzime dhe lumturi!

Paqja e mirësia mbretëroftë përherë ne familjet tuaja ! Gëzuar!

Me respekt Agron Çela

Deputet i Qarkut te Shkodres!