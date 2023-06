Rama: Gjiri i Vlorës do të “pushtohet” nga varkat që do të nisen nga Brindizi

Kryeministri Edi Rama shkruan në një postim në Facebook, që për 4 ditë Gjiri i Vlorës do të “pushtohet” nga varkat me vela të cilat do të nisen nga Brindizi.

Teksa thekson se pjesë e garës do të jenë edhe dy varka shqiptare, kreu i qeverisë e quan një ngjarje sportive që këtë verë mbush 12 edicione që për këdo që adhuron sportet e ujit.

”Për 4 ditë rresht prej 6 korrikut Gjiri i Vlorës do të “pushtohet” nga varkat me vela të cilat do të nisen nga Brindizi. Një ngjarje sportive që këtë verë mbush 12 edicione që për këdo që adhuron sportet e ujit ose ka dëshirë të sodisë një pamje romantike si ajo e varkave me vela mund të kalojë nga Marina Orikum në këto ditë, ku për herë të parë do të garojnë dy varka shqiptare”,-shkruan Rama.