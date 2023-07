Kryeministri Edi Rama flet per raportin e tij me Albin Kurtin

Albin Kurti e mbajti të mbyllur derën e zyrës për Edi Ramën, pavarësisht se kryeministri shqiptar bëri gjithçka publikisht që takimi mes tyre në Kosovë të ndodhte gjatë ditës së djeshme.

Por përveç takimit që nuk ndodhi, duket se ftohja e raporteve mes Kurtit dhe Ramës do të ndikojë edhe në të ardhmen, për shkak se kryeministri tha se homologu kosovar nuk i përgjigjet as me mesazhe. Rama shkoi deri aty sa e krahasoi raportin e tij me Kurtin si historia e dashurisë mes Romeos dhe Zhuljetës.

“As në rininë time nuk i kam shku mbrapa një Zhuljete indiferente me aq shumë kërkesa sa i kam bërë personalisht Albinit për këtë takim, edhe për takimin e mëparshëm. Për këtë takim se është pjesë e një procesi ku Kosova është aty një nga 6 vendet. Nuk e konceptoja dot që në raportin që do bëjmë për Berlinin të shkruajmë nga Kosova s’kemi ndonjë material, propozim se s’kemi arritur të kontaktojmë. Më ka ngel hatri, sot ia bëjmë ta lëmë Kosovën”, tha Rama në Klan Kosova.

Rama ka vijuar më tej duke thënë se të flasësh me Kurtin është njësoj si të komunikosh me televizorin.