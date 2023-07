Parashikimi i motit sot: Kujdes nga vapa dhe dielli

Është vapë. Dielli përvëlon. Rreziku që nga i nxehti i madh të digjesh apo të pësosh insolacion apo hipertermi është i madh. Më e mira është t’i shmangemi nxehtësisë.

Më në fund diell! Të gjithë dalin në park apo shkojnë në plazh. Sport, not, banja dielli. Por në një moment temperaturat e larta dhe rrezet e diellit bëhen shumë, dhe trupi ka nevojë të pushojë. Kush qëndron për një kohë të gjatë në diell, rrezikon të digjet. Dhe kush qëndron për një kohë të gjatë në temperatura të larta, rrezikon hipertermi, një gjendje e ngjashme me ethet.

Moti parashikohet i kthjellët me mbizotërim të orëve me diell përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare përgjatë relieve malore. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare deri në 8m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare fiton shpejtësi deri 13m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2-3 ballë.