Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta në zonat malore.

Temperaturat minimale do të luhaten 12-23 gradë, temperaturat maksimale parashikohen me 29 -33°C në veri , 32-35°C në zonën e ulët dhe zonat pranë bregdetit.

Era do të jetë me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi 8 m/sek dhe dallgëzim të forcës 2 – 3 ballë në det të hapur.