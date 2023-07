Është votuar me 75 vota pro dhe 16 kundër, dekreti i Presidentit Begaj për Taulant Ballën dhe deputeti do të jetë ministër i Brendshëm. Kurse me 84 vota, 3 kundër dhe 3 abstenim, Kuvendi ka miratuar dekretin e Presidentit për shkarkimin e Bledi Çuçit nga detyra e Ministrit të Brendshëm.

Edhe pse nuk votoi, deputetja e PD-së, Jorida Tabaku e uroi Ballën për përgjegjësinë e re.