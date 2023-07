Ja kur do te mbahet mbledhja e radhes e keshillit bashkiak Shkoder…

njoftim mkb dt.20.7.23

NJOFTIM

Per thirrjen e mbledhjes se keshillit bashkiak

Të nderuar keshilltare,

Ne mbēshtetje te të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 “Per vetëqeverisjen vendore”.

Rregullores “Per organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkoder”, njottoj

thirjen e mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkoder, ne sallen e mbledhjeve të keshillit

bashkiak diten e enjte ,date 20 Korrik,ora 17:00, me rend dite si me poshte:

1. P/r Vendim: “Per pèrdorimin e fondit shtese mbi fondin e kushtezuar per ndihmen

ekonomike (deri n e 0%) per muajin Prill 2023 *.

2. Pr/ Vendim: “Per pêrdorimin efondit shtesë mbi fondin e kushtezuar per ndihmen

ekonomike (deri ne 0%) për muajin Maj 2023 .”

.3 Pr/ Vendim: “Per përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtezuar per ndihmen

ekonomike (deri në 6%) për muajin gershor 2023 .

.4 Pr/ Vendim: “Per miratimin e struktures, numrit dhe anetarève te komisioneve te

perhershme te keshillit bashkiak Shkoder”

.5 Pr/ Vendim: “Per deklarimin e mbarimit para kohe te mandatit te Keshilltarit

Z.Rudin Beka”

6. P/r Vendim: “Per miratimin e nivelit te pagave te funksionarëve të zgjedhur ose te

emeruar, te nëpunësve civile e te punonjesve administrative et Bashkisë Shkoder dhe

institucioneve te varësisë”

7. P/r Vendim: “Per nje ndryshim ne VKB nr. 71, date 27.12.2023 “Per miratimin e

bushetit te vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm perfundimtar 2023-2025 te

Bashkise Shkoder, i ndryshuar