Konstituimi i Këshillit te Qarkut Shkodër më 18 korrik, këto janë pikat e rendit të ditës…

NJOFTIM

Lênda: Per thirrjen e mbledhjes se pare per konstituimin e Këshillit te Qarkut Shkodër.

Të nderuar,

Ne mbēshtetje te nenit 74 pika 2 te ligüit nr. 139/2015, “Per vetëqeverisjen vendore*, thirret mbledhja e pare e Keshillit te Qarkut Shkodër për konstituimin e keshillit te ri te qarkut.

Mbledhja do zhvillohet ditën e Marte, date 18 Korrik 2023, ora 11:00, ne sallën e

mbledhjeve te kēshillit te garkut, me rend dite si me poshte:

1. Zgjedhja e komisionit te mandateve;

2. Vertëtimi dhe miratimi i mandateve;

3. Zgjedhja e Kryetarit te këshillit;

4. Zgiedhja e Zv. Kryetarit te kēshillit;

5. Zgiedhja e kryesise se kēshillit te garkut.

Duke ju falenderuar,

KYETARI BENET BECI