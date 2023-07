Zhvillohet në Tiranë takimi i parë për implementimin e projektit për ndertimin e urës mbi lumin Buna

Grupi i punes Shqiperi – Mali i Zi, per ndertimin e ures qe lidhe Velipojen me Ulqini, eshte mbledhur ne Tirane ku u fol per pershpejtimin e procedurave qe ofrojne kohen e fillimit te ketij projekti. Ilir Harasani, shef i kabinetit te kryeministrit te Malit te Zi, Dritan Abazoviç, tha se pjese e ketij projekti eshte edhe lundrimi ne Bune, ndaj mbetet qe pala shqiptare te zhbllokoje pengesat tek ura e Bunes per te vazhduar ne liqenin e Shkodres.

Sot, në Tiranë u zhvillua takimi i parë i grupit punues për implementimin e projektit për ndertimin e urës mbi lumin Buna.

Si koordinator i grupit punues nga Mali i Zi, së bashku me homologen time nga Qeveria e Shqipërisë-koordinatore për palën shqiptare Elira Kokona si dhe kolegët e të dy palëve nga ministritë dhe drejtoritë kopetente, sot u dakorduam për implementimin e projektit për ndërtimin e urës mbi lumin Buna.

Projeti në fjalë do kushtojë rreth 20 milion euro (projekt i përgaditur nga pala shqiptare), Ura do jerë e gjatë rreth 600m, 17m e gjërë dhe rreth 12m e lartë, do ketë dy korsi, trotoar 1.5m nga dy anët, korsi biçikletash 1.75m nga dy anët, plus nga një korsi 1.5m nga dyja anët për raste emergjente.