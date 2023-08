Aksidentoi për vdekje punonjësin e pastrimit në autostradë, arrestohet shoferi 29-vjeçar

Një i ri ka rënë në pranga, pasi aksidentoi dje për vdekje një punonjës pastrimi në rrugën Tiranë-Durrës.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se i riu me inicialet A.Y., banues në Këlcyrë përplasi me makinë 51-vjeçarin me inicialet Sh. A.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor të DVP Durrës arrestuan në flagrancë shtetasin A. Y., 29 vjeç, banues në Këlcyrë, Përmet, pasi automjeti që drejtohej nga 29-vjeçari, ditën e djeshme, përplasi në autostradën “Tiranë-Durrës”, shtetasin Sh. A., 51 vjeç, banues në Tiranë (punonjës për pastrimin e rrugëve). Për shkak të dëmtimeve të marra, 51-vjeçari ka humbur jetën ditën e sotme, në spital. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.