Jepet leja e ndërtimit për pallatet në portin e Durrësit, KKT miraton edhe 20 leje për resorte dhe hotele të reja në bregdet

Bregdeti do të vijojë të jetë kantier ndërtimi me së paku 20 leje të reja lejeve të ndërtimit ose zhvillimit për projekte resortesh por edhe kullash. Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar lejen e parë për ndërtimin e pallateve në projektin e portit të Durrësit.

Bëhet fjalë për lejen për godinë banimi dhe shërbimi me 1, 6, 7, 8 dhe 10 kate mbitokë, 1 kat pjesërisht parkim nëntokë dhe 1 kat parkim nëntokë” si lejen për “Godinë banimi dhe shërbimi 1, 6, 7 dhe 8 kate mbitokë, 1 kat pjesërisht parkim nëntokë dhe 1 kat parkim nëntokë. Ndërtimi do të nisi pikërisht në kalatën lindore aty ku autoriteti portual i Durrësit përzuri me forcë koncesinarin gjerman që kishte një kontratë shfrytëzimi 35 vjeçare. Me pas janë miratuar në seri lejet për projekte buze detit, nga plazhet e Lezhës deri në Sarandë. Leje Ndërtimi është dhënë një “Strukturë akomoduese rezidenciale në Marina Resort Vlorë.

Në bregdetin e Lalzit, Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar lejet për 4 projekte.Në bregdetin e Jugut janë miratuar një sërë projektesh.Ndërkohë projektet e tjera të cilave u është miratuar leja e ndërtimit i përkasin zonës së Radhimës dhe Sarandës. Në të njëjtën mbledhje KKT ka miratuar se paku 30 leje të tjera për objekte të ndryshme në vend.