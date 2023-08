Pranimet në Akademinë e Sigurisë, Kuko: 100 kuota për studentët ekselentë, ja kriteret që duhet të plotësojnë

Zëvendësministrja e Brendshme Romina Kuko ka informuar sot në lidhje me procesin e regjistrimit në Akademinë e Sigurisë të studentëve ekselentë.

Kuko tha se Ministria e Brendshme po udhëheq një proces reformash në kuadër të forcimit, rigjenerimit dhe rritjes së kapaciteteve profesionale të radhëve të Policisë dhe prej disa ditësh kanë nisur aplikimet e të rinjve, që njihen si studentët ekselentë, për t’u pranuar në Akademinë e Sigurisë.

“Policia e Shtetit ka përcaktuar kuotat e pranimit në bazë të nevojave të drejtorive vendore në qarqe.

Numri total i kuotave të pranimit, për këtë vit, është 100.

Këta 100 të rinj që do të pranohen në radhët e Akademisë së Sigurisë, janë pjesë e grupit që ne i kemi quajtur “të ekselencës”, pasi ata duhet të plotësojnë disa kritere dhe vijnë nga degët:

– jurisprudencë, ekonomi ose IT;

– mesatarja 8 e lart në të dy ciklet e studimit, pra bachelor dhe master;

– gjuha angleze.

Së fundmi kemi nënshkruar një marrëveshje me Universitetin e Tiranës, e cila synon që:

– të nxisë rritjen e kapaciteteve profesionale dhe standardeve etike të nëpunësve, të MB e të PSH;

– të kontribuojë në rritjen cilësore dhe sasiore të kapaciteteve mësimdhënëse dhe kërkimore të Akademisë së Sigurisë si institucion i lartë i formimitk akademik të PSH”, tha zv.ministrja.