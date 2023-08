Aeroporti i Rinasit- një aeroport krejtësisht europian

Sikur të mos ishin qindra mijëra turistë të huaj që po zbarkojnë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, askush nuk do të thoshte se Rinasi ka ndryshuar kaq shumë në dy vitet e fundit si administrim në shërbim të pasagjerëve që vijnë dhe ikin me avionët e linjave të ndryshme.

Në Rinas këto ditë ka një kapacitet pasagjerësh që edhe një aeroport me eksperiencë në BE do ta kishte vështirë, por stafi dhe menaxhimi shkëlqyen duke mirëmenaxhuar gjithçka. Asnjë ankesë deri më tani, aqsa kur pyetëm disa turistë të huaj që erdhën me linjën British Airways u shpresën të mahnitur, pasi kur ishin nisur nnga Londra kishin patur hamendje të ndryshme.

Andreë Southcane, një turist nga Portsmuth, tha se “Përfekt, gjithçka shumë mirë, nuk na vonuan. Përkundrazi shërbimi përfekt”.

Në pikun e turistëve, ku janë me qindra linja ajrore që janë shtuar për sezonin veror, dhe prapë asnjë pengesë për pasagjerët.

Menaxhimi ka bërë punën e tij, sepse e gjithë makineria njerëzore e Rinasit punon me korrektësi dhe përgjegjsi./J.H/