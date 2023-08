Diell, breshër dhe temperatura të larta, ja parashikimi për sot

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se, për ditën e Enjte vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa dhe të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut.

Moti parashikohet fillimisht i kthjellet, me pas prej orëve të mesditës deri ato të pasdites vonë vranësira mesatare deri të dendura. Pas orëve të vona të mbrëmjes e në vazhdim mot i kthjellët.

Reshje shiu me intensitet te ulet deri ne mesatar kryesisht në zonat malore kryesisht në pjesën verilindore –juglindore e pjesërisht ne atë qëndrore të vendit, reshjet do të jenë me rrebeshe të vrullshme të shoqëruara me shkarkesa elektrike, si dhe breshër.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje 1-8m/s.Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-2 ballë.