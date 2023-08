“Skift”: Plazhet e Shqipërisë të pushtuara nga turistët italianë

Fluksi i mirëpritur i italianëve tregon se rritja e turizmit në Shqipëri paraqet një sfidë për destinacionet e tjera më të njohura të pushimeve mesdhetare, shkruan në një artikull Selene Brophy, të botuar në të përditshmen amerikane “Skift”.

Një kamerier në një restorant në qytetin turistik bregdetar të Sarandës u kërkoi falje klientëve të sapoardhur pasi zgjedhjet në menu ishin ende të kufizuara.

“Italianët kanë ngrënë gjithçka pasi Italia po na pushton sërish, këtë herë për mirë”, tha kamerieri.

Kamerieri po i bënte jehonë ndjenjës së disa shqiptarëve për dhjetëra mijëra turistë italianë që kanë vizituar Sarandën në jug pranë kufirit grek.

Disa kujtojnë pushtimin e Shqipërisë nga regjimi fashist i Italisë nën regjimin e Musolinit për disa vite gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Megjithatë, tetë dekada më vonë, italianët përbëjnë një pjesë të madhe të të ardhurave nga turizmi në rritje dhe gjithnjë e më fitimprurëse që përbënte 20% të PBB-së vitin e kaluar.

“Kjo shifër ka të ngjarë të rritet në vitin 2023”, tha ministrja e Turizmit, Mirela Kumbaro.

Italianët mbërrijnë me fluturime me zbritje ose me traget, nga 80 km (50 milje) larg përtej detit Adriatik.

Italianët dhe evropianët e tjerë janë joshur në Shqipëri nga plazhet e pacenuara me rërë, peizazhet piktoreske dhe çmimet shumë më të lira se në destinacionet e tjera, dhe pushimet e gjata dhe shumë më të pasura se Italia dhe Franca.

“Për vite me radhë kemi dëgjuar shumë për Shqipërinë, plazhe të mira dhe gjithashtu pa asnjë dyshim çmime të lira, dhe këtë vit me miq të tjerë vendosëm të organizonim një udhëtim këtu”, tha turistja italiane, Daniela Cudini.

“Për momentin këtu mund të themi se 80 për qind mund të jenë të huaj dhe pjesa tjetër janë shqiptarë”, tha Aurora Marku, menaxhere e një plazhi të vogël me rërë të bardhë në afërsi të Sarandës, ndërsa rregullonte shezllonet e plazhit për dy grupe turistësh italianë.

Të dhënat tregojnë se numri i turistëve u rrit me 25% këtë korrik krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2022.