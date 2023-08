Njihuni me parashikimin e motit për këtë të shtunë

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se, për ditën e Shtunë vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa dhe të nxehta me origjinë jugore.

Moti parashikohet fillimisht i kthjellët, më pas prej orëve të mesditës deri ato të pasdites vonë shtim vranësirash mesatare deri të dendura në zonën e qendrës dhe kryesisht zonën e jugut.

Në orët e mesditës dhe pasdites vranësirat në relievet kodrinore – malore të zonës së jugut do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar.

Reshjet në periudha afatshkurtra do të jenë të rrëmbyeshme në formën e rrebesheve dhe shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Më pas mot përsëri i kthjellët.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – jugperëndim kryesisht e lehtë dhe shpejtësi mesatare 1-3m/s. Përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era fiton shpejtësi deri në 7-8m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1 ballë.