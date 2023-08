Parashikimi i motit për këtë të enjte, ja sa do të shkojnë temperaturat

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e enjte vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme shoqeruar me masa ajrore të lagështa me origjinë veriperëndimore.

Moti parashikohet me alternime vranësirash mesatare dhe të dendura.

Në orët e para të 24-orëshit përgjatë Ultësirës Perëndimore kryesisht në qarqet Lezhë, Shkodër e pjesërisht në Durrës reshje shiu të herëpashershme me intensitet mesatar dhe lokalisht të lartë në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe bresher deri në orët e para të mëngjesit.

Më pas intensiteti i reshjeve do të jetë më i ulët.

Për pjesën tjetër të ditës deri në orët e mbrëmjes reshjet e shiut do të jenë të herëpashershme me intenistet të ulët.

Reshjet e shiut nuk do të prekin kryesisht pjesën juglindore të territorit. Në orët e mbrëmjes reshjet ndërpriten në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperendim me shpejtësi mesatare 1-8m/s. Përgjatë vijës bregdetare dhe lugina në momentin e zhvillimit të vranësirave era fiton shpejtësi 10m/sek.

Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-2 ballë.