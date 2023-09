Parashikimi i motit: Vranësira të dendura dhe reshje shiu

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e mërkurë vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë juglindore.

Moti parashikohet i vranët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa nuk do të mugnojnë edhe intervalet afatshkurtra me diell kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore.

Vranësirat e dendura në zonën e jugut dhe kryesisht juglindjes do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri dhe mesatar në formën e shtrëngatave.

Në mënyrë të izoluar dhe periudha tepër afatshkurtra këto reshje në këto zona në formën e rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.

Era do të fryjë relativisht intensive me drejtim verilindje – juglindje me shpejtësi mesatare 1-10m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era intensive dhe relativisht problematike dhe shpejtësi deri 12-16m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-3 ballë.