Këshilli Evropian marrëveshje me Shqipërinë për bashkëpunimin me Frontex

Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi një vendim për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Shqipërinë për aktivitetet operacionale të kryera nga Agjencia Evropiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare (Frontex).

Marrëveshja do të lejojë organizimin e operacioneve të përbashkëta dhe vendosjen e ekipeve të menaxhimit të kufirit të Frontex në Shqipëri.

Vendosja e ekipeve të Frontex do të jetë subjekt i marrëveshjes së vendit. Vendimi është marrë me procedurë me shkrim.

Falë marrëveshjes, Frontex do të jetë në gjendje të ndihmojë Shqipërinë në menaxhimin e flukseve migratore, luftën kundër imigracionit të paligjshëm dhe trajtimin e krimit ndërkufitar.

Që nga miratimi i një rregulloreje të re të Agjencisë Evropiane të Kufirit dhe Rojës Bregdetare në vitin 2019, Frontex mund të ndihmojë vendet me të cilat nënshkruan marrëveshje në të gjithë territorin e tyre dhe jo vetëm në rajonet në kufi me BE-në, siç ishte rasti me mandatin e mëparshëm.

Rregullorja gjithashtu lejon stafin e Frontex të ushtrojë kompetenca ekzekutive, të tilla si kontrollet kufitare dhe regjistrimi i personave.

Kjo marrëveshje do të zëvendësojë marrëveshjen aktuale ndërmjet Shqipërisë dhe Frontex, e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2019 (dhe që është rënë dakord përpara hyrjes në fuqi të rregullores së re të Agjencisë Evropiane të Kufirit dhe Rojës Bregdetare).

Marrëveshja hyn në fuqi në ditën e parë të muajit të dytë pas datës në të cilën Shqipëria dhe BE-ja kanë njoftuar njëra-tjetrën për përfundimin e procedurave të ratifikimit.