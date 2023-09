Kthjellime dhe vranësira të pakta, ja si parashikohet të jetë moti sot

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se ditën e dielë vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme falë aktivitetit të masave ajrore të thata me origjinë veriperëndimore.

Moti do të jetë i kthjellët në të gjithë territorin, me mbizotërim të orëve me diell dhe temperaturat do të shënojnë rritje në vlerat e termometrit gjatë orëve të mesditës.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi 1-7m/s, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore hera-herës fiton shpejtësi deri në 11m/s.Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-3 ballë.