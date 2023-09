Nuk do të ketë më regjistër fizik, ja si do të procedohet hedhja e notave dhe mungesat

Në fillim të sezonit shkollor të këtij viti, mësuesit janë njoftuar se tashmë nuk do të përdorën më regjistrat fizikë, por, hedhja e notave, mungesat e i gjithë dokumentacioni shkollor do të zëvëndësohet me aktivitetin online.

Mësuesit i kanë mbajtur në ditar notat, e pastaj i plotësojnë te SMIP.Al në celular.

Përmes regjistrit online synohet të afrohet më shumë prindi me shkollën, duke marrë vesh në kohë reale notat apo mungesat e fëmijëve të tyre si dhe kualifikimet e arsimtarëve apo temat mësimore të zhvilluara.