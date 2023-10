Kryediplomatja gjermane nga Kievi: Serbia urgjentisht të ulë numrin e trupave në kufi me Kosovën

Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock i ka bërë thirrje Serbisë që të ulë numrin e forcave të armatosura përgjatë kufirit me Kosovën. “Trupat në kufi duhet të reduktohen nga Serbia. Nuk duhet të ketë tensione të mëtejshme midis Serbisë dhe Kosovës”, tha Baerbock pas takimit me 27 shefat e diplomacisë së unionit evropian në Kiev, e cila pas këtij takimi

Ajo theksoi se bashkë me amerikanët ditë më parë i kanë me dije Beogradit, për uljen e tensioneve me Kosovën. Sipas saj kjo është “është thirrja urgjente” që Gjermania dhe SHBA, i ka bërë Serbisë.

“E rëndësishme është që ditëve të fundit ne bashkë me amerikanët ua kemi bërë të qartë që të mos ketë tensione ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Serbia duhet të ulë praninë e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Kosovën dhe kjo është thirrja urgjente e jona që vjen nga takimi i përbashkët i 27 ministrave të jashtëm në Kiev”, tha Baerbock.