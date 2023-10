Mbi 20 mijë studentë ulen për herë të parë në auditore, Manastirliu uron studentët dhe pedagogët për vitin e ri akademik

Në nisje të vitit të ri akademik, Ministrja e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, u është drejtuar me një mesazh urimi studentëve dhe pedagogëve.

“Sot nis një kapitull i ri në jetën e mbi 121 mijë studentëve në universitetet tona. Për mbi 20 mijë prej studentëve, ky është viti i parë. Kalimi nga gjimnazi në universitet shoqërohet me kaq shumë ndryshime, nis një erapë e re e jetës.

Duhet kujtuar gjithmonë se dija është çelësi që i bën ëndrrat tuaja realitet, ndaj ky vit është fillim i ri. Një rrugëtim me mundësi të pafundme nis sot për ju.

Përkushtojuni me energji, me kuriozitet, për të patur një të nesërme të ndritur, siç ne të gjithë, si prindër, si pedagogë i dëshirojmë për ju! Suksese të gjithëve”,- shprehet Ministrja Ogerta Manastirliu në mesazhin e saj.

Së bashku me Ministren Manastirliu, kanë uruar bashkëmoshatarët e tyre edhe dy nxënëse të ekselencës që nisin sot universitetin, Anja Xifaj, e cila do të ndjekë studimet për arkitekturë dhe Airin Shestani, e cila do të ndjekë studimet për Inxhinieri Informatike.