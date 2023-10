Mal të Zi/ Formohet klubi i ri i deputetëve mes Forumit shqiptar dhe Unionit Demokratik të Shqiptarëve, ja kush u zgjodh kryetar…

NJOFTIMI I PLOTE

Të nderuar qytetarë,

Kemi kënaqësinë të ju informojmë se Forumi shqiptar dhe Unioni Demokratik i Shqiptarëve (UDSH) kanë formuar një klub të përbashkët deputetësh në parlamentin e Malit të Zi, ku z. Nik Gjeloshaj do të jetë kryetar i klubit.

Ne vendosëm ta bëjmë këtë hap me synimin e bashkimit sa më të madh të shqiptarëve si dhe përfaqësimit të tyre autentik.

Vetëm së bashku mund të punojmë për integrimin dhe përparimin e shqiptarëve, ku kjo do të jetë pjesa kyçe e agjendës sonë të veprimit.

Veprimtaria politike e klubit është unike në çdo aspekt, duke mbrojtur dhe promovuar njëzëri të drejtat e popullit shqiptar.

Në këtë mënyrë, tre deputetë unik shqiptar do të përfaqësojnë popullin e tyre me dinjitet dhe do të punojnë me përkushtim dhe për zhvillimin dhe avancimin e të gjitha komunave ku jetojnë shqiptarët.

Nga klubi ynë i përbashkët i deputetëve, gjuha shqipe me krenari do të dëgjohet dhe do të jehojë në Parlamentin e Malit të Zi.

Vazhdimi i integrimit të shqiptarëve, përmirësimi i standardit të tyre të jetesës dhe faktorizimi i plotë do të forcohen përmes klubit tonë. Gjithashtu, klubi ynë do të përfaqësojë një themel konkret për promovimin e vlerave evropiane dhe perëndimore, duke mbështetur dhe duke u angazhuar që Mali i Zi të bëhet anëtari i parë i ardhshëm i BE-së, si dhe duke forcuar pozitën e Malit të Zi në NATO. Klubi ynë do të mbajë marrëdhënie të shkëlqyera si me vendet e rajonit ashtu edhe me vendet perëndimore, në radhë të parë me SHBA-në, si aleatin tonë kryesor. Jemi të sigurt se klubi ynë do ta përfaqësojë kombin tonë në mënyrë të ndershme dhe autentike edhe në qeverinë e re të 44-të që do të formohet në Mal të Zi.

Nik Gjeloshaj, Forumi shqiptar

Mehmet Zenka, UDSH