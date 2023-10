Debate të forta në Kuvend! Berisha bllokon foltoren. Spiropali i kthehet Bashës

Me tensione dhe debate me tone të forta po shoqërohet seanca e sotme plenare, ku duket se folësit kanë devijuar nga rendi i ditës dhe po flasin për tensionet në Kosovë.

Teksa Berisha bllokoi foltoren e Kuvendit dhe nuk pranoi që ta lironte atë, duke vijuar të fliste edhe me mikrofon fikur, Basha nga ana tjetër vijonte replikën nga vendi i vetë. Kaq mjaftoi që të ngrihej Garda dhe të rrethonte foltoren.

Më pas, kryeparlamentarja Lindita Nikolla urdhëroi largimin e Gardës.

Ndërkohë, gjatë replikës pas fjalës së Berishës dhe Bashës, të cilët kërkuan që çështja kryesore në këtë seancë të ishte Kosova, Spiropali reagoi duke u shprehur se nuk duhen futur interesat politike në çështjen e Kosovës dhe Shqipërisë.

“Lulzim Bashës mund t’i shkojë përshtat ajo thënia në film, “memecit i erdhi goja”, por në këtë rast do ishte zoti Lulzim i erdhi goja në Kuvend edhe i erdhi hidhur sepse nuk mundet që në këtë foltore të merret me kryetaren e kuvendit, me kuvendin e Shqipërisë, me rregullat dhe kushtetutën, kur hallin nuk e ka as tek kushtetuta as tek kuvendi, por e ka tek shtëpia e tij”, tha Spiropali.