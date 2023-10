Ish-anëtari i UÇK-së, Dritan Goxhaj lirohet nga burgu.

GJYQI

Mësohet se seanca e parë gjyqësore do të mbahet në orën 9:45, ku do të vendoset nëse do të ekstradohet apo jo, ndërsa i dyti për revokimin e masës së sigurisë.

Goxhaj, i cili është arrestuar për llogari të Gjykatës Speciale, akuzohet për kryerjen e veprave penale “Frikësimi gjatë procedurës penale” dhe “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”, parashikuar nga legjislacioni penal i Republikës së Kosovës.