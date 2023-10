Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të jetë e para ndër liderët evropianë, që do vijë në vend. Presidenti Bajram Begaj do të presë sot rreth orës 15:30 Presidenten e KE, Ursula von der Leyen. Begaj dhe Von der Leyen do të zhvillojnë takimin në ambientet e Presidencës.