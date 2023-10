Përplasjet në Kuvend, reagon Elisa Spiropali: Foltorja në terr!

Ministrja e Shtetit për Marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka nxjerrë disa pamje nga seanca e sotme në Kuvend, ku deputetët e opozitës bllokuan foltoren dhe karriget e ministrave.

“FOLTORJA NË TERR

Pasi iu sulën me revan e yrysh, me kazma e qysqi shtëpisë së tyre, sot aradha e mbetur e opozitës pa kokë, tentoi pushtimin e sallës së Kuvendit, asaj që duhej të ishte shtëpia e popullit.

Zunë karriget në tryezën e qeverisë, si dëshmi e dëshirës së papërmbajtur për pushtet pa votë, dhe folën nga errësira me fjalë të zeza.

Për çudi ekstremet puqen: si Biri ashtu dhe Ati. Dje, mbas çdo humbjeje, Luli thoshte: Beteja sapo ka filluar.

Sot Saliu, i humbur pa filluar ende, thotë: tani nisi qëndresa!

Aferim e Selam në udhën e qorrollepsjes në terr!”, shkruan Spiropali krahas pamjeve.